...hart an der Kante der markttechnischen Koeffizienten. Bei 9.500 gilt das für den DAX ebenso wie für den Dow oberhalb von 20.500. Das echte Problem liegt in der Stimmung in New York, die verheerend erscheint. In der Stadt mit der höchsten Ansteckungsdynamik wäre es ein Wunder, wenn eine bessere Stimmung aufkommt, egal wie die Fakten im einzelnen aussehen. Das ergibt ein unklares Bild für alle anderen. Die Details dazu bitte heute in der AB-Daily nachlesen.



