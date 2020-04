Das kräftige Minus an den US-Aktienmärkten hat dem Goldpreis im frühen Donnerstagshandel zu einem signifikanten Plus verholfen.Ein leicht gestiegenes Nachfrageinteresse gab es beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares zu beobachten, dessen gehaltene Goldmenge am gestrigen Mittwoch von 967,00 auf 968,75 Tonnen gestiegen ist. Eine enorme Nachfrage kann man indes weiterhin bei Barren und Münzen aus Gold und Silber registrieren. Dies lässt sich zum einen an den enormen Prämien gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...