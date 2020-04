Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Um die Folgen der Corona-Krise abzumildern, werden auch in Europa riesige Rettungspakete verabschiedet. Der größte Teil wird wahrscheinlich über neue Schulden finanziert werden müssen, daher lohnt ein Blick auf die Staatsfinanzen der Euroländer. Eine Analyse vom Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.