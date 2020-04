Zürich (awp) - Die Vermögensverwalterin EFG International nominiert neu auch Carlo Lombardini zur Wahl in den Verwaltungsrat. Lombardini soll, wie die bereits früher angekündigte Amy Yip, am 29. April von der Generalversammlung in das Gremium gewählt werden. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...