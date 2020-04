...auf eine kühne Strategie von zwei Technikfirmen. Gestern bestätigten die Banken, dass die Kapitalerhöhung in Ordnung geht. Damit entsteht ein interessanter Technik-Konzern über die Grenzen hinweg (Deutschland/Österreich), aber der Kurs sackte in den Keller. Das ist die Gelegenheit für weitsichtige Investoren. Rund um 8 bis 9 Euro bei starker Schwankung der Kurse ist eine Erholungschance weit über 50 oder 80 % hinaus höchst wahrscheinlich.



