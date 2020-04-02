Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 02.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 624 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 911549 ISIN: AU000000WEB7 Ticker-Symbol: WBJ 
Hamburg
02.04.20
08:04 Uhr
1,520 Euro
-0,540
-26,21 %
Branche
Internet
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
WEBJET LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WEBJET LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,540
1,600
09:19
1,530
1,610
09:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WEBJET
WEBJET LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WEBJET LIMITED1,520-26,21 %