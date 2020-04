Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed lockert vorübergehend Kapitalvorgaben für Banken

Die US-Notenbank kommt der Bankenbranche angesichts des schwierigeren wirtschaftlichen Umfelds entgegen. Bei der Berechnung der Verschuldungsquote werde die Fed nun laut Mitteilung für ein Jahr Staatsanleihen und Einlagen außen vor lassen. Damit solle sichergestellt werden, dass die Banken während des Abschwungs infolge der Corona-Pandemie weiterhin Kredite an Verbraucher und Unternehmen vergeben.

WHO besorgt über raschen Anstieg der Corona-Zahlen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt über die "rasche Eskalation" der Coronavirus-Pandemie gezeigt. Die Zahl der Todesopfer weltweit habe sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In den kommenden Tagen sei mit einem Anstieg der Infektionszahlen auf eine Million und der Zahl der Todesopfer auf 50.000 zu rechnen, sagte der WHO-Chef.

13 EU-Staaten warnen vor Schäden für Grundrechte durch Corona-Notfallmaßnahmen

13 Mitgliedstaaten der EU haben in einer offensichtlich auf Ungarn bezogenen Erklärung vor nachhaltigen Eingriffen in die Grundrechte im Zuge der Corona-Krise gewarnt. Die Unterzeichnerstaaten zeigten sich in dem Statement "tief besorgt" über Risiken für die Rechtsstaatlichkeit, die durch "bestimmte Notfallmaßnahmen" entstehen könnten. Die Erklärung wurde auch von Deutschland unterzeichnet.

Friedrich Merz lobt Merkels Krisenmanagement

Der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, Friedrich Merz, hat seine Unterstützung für das Management von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise signalisiert. Er habe sich bei der Bewertung der politischen Arbeit in den vergangenen Wochen "sehr zurückgehalten", sagte Merz im Deutschlandfunk. "Und das werde ich auch in den nächsten Wochen tun." Jetzt stehe die Bewältigung der Krise im Vordergrund. "Dafür hat die Politik, die Bundeskanzlerin auch persönlich jede Unterstützung verdient und die werde ich leisten."

UN-Klimakonferenz in Glasgow wird wegen Coronavirus-Pandemie verschoben

Die für November im schottischen Glasgow geplante UN-Klimakonferenz wird wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Dies teilte die britische Regierung in London mit. Ein neuer Termin für 2021 solle später genannt werden. UN-Klimasekretärin Patricia Espinosa erklärte, die Verschiebung sei angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unvermeidlich. Auf lange Sicht sei der Klimawandel aber die deutlich größere Bedrohung für die Menschheit.

Inzwischen mehr als 5.000 Corona-Todesopfer in den USA

Die Zahl der Todesopfer in den USA durch die Coronavirus-Pandemie hat die Marke von 5.000 überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore stieg die Zahl der landesweit verzeichneten Todesfälle auf 5116. Schon zuvor am Mittwoch war bei der Zahl der innerhalb von 24 Stunden verzeichneten Corona-Todesfälle in den USA ein neuer Rekord erreicht worden: 884 weitere Verstorbene wurden binnen eines Tages gezählt.

Trump warnt Iran vor Angriffen auf US-Soldaten im Irak

US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor Angriffen auf US-Soldaten im Irak gewarnt. Der Iran oder mit Teheran verbündete Milizen würden einen Angriff auf US-Soldaten oder Einrichtungen im Irak planen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wenn das geschieht, wird der Iran einen sehr hohen Preis bezahlen." Trump nannte "Informationen und Überzeugung" als Grundlage für seinen Tweet. Genaueres blieb zunächst unklar.

Aufklärungs-Tornados nach Anti-IS-Einsatz zurück in Deutschland

Vier Aufklärungs-Tornados der Bundeswehr sind nach einem mehr als vierjährigen Einsatz im Rahmen des internationalen Kampfes gegen die IS-Miliz nach Deutschland zurückgekehrt. Sie landeten auf ihren Heimatflughäfen in Büchel in der Eifel und in Jagel in Schleswig-Holstein, wie die Luftwaffe mitteilte. Die zunächst im türkischen Incirlik und später in Jordanien stationierten Tornados absolvierten demnach fast 2.500 Einsatzflüge.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz März Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz März Verbraucherpreise -0,5% (PROGNOSE: -0,5%) gg Vorjahr

GB/Nationwide Hauspreisindex März +0,8% gg Vm; +3,0% gg Vj

Südkorea Verbraucherpreise März +1,0% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise März -0,2% (PROG: -0,3%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate März +0,4% gg Vorjahr, -0,2% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz März Überschuss 4,7 Mrd USD (Feb: Überschuss 3,1 Mrd USD)

