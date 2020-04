Am Ölmarkt sind heute deutliche Preisanstiege zu erkennen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant China, die strategischen Erdölreserven aufzustocken. Peking will die Reserven so schnell wie möglich auffüllen, um sich die sehr niedrigen Rohölpreise zu sichern. Der Ölpreis steigt um 6,8%, während OIL.WTI um 4,8% zulegt. Brent (OIL) gelang es, an der Unterstützungszone bei 25 Dollar abzuprallen und sich zu erholen. Sollte der Optimismus anhalten, könnte der Widerstand bei 31 Dollar in den Fokus rücken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...