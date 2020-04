BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat wegen fehlender Schutzkleidung in den Kliniken Alarm geschlagen. "Im Prinzip sind alle Kliniken betroffen. Keine Klinik wird mehr auch nur annähernd mit den erforderlichen Mengen und zu den gewohnten Preisen beliefert", sagte Gaß der Düsseldorfer Rheinischen Post.

"Uns erreichen auch fast jeden Tag Notrufe, dass Kliniken erklären, wenn sie nicht in den nächsten Tagen eine Lieferung erhalten, ihre Versorgung einstellen müssen", betonte Gaß.

Er richtete einen dringlichen Appell an die Unternehmen, Schutzkleidung zu produzieren. "Wer Schutzkittel oder Mund-Nase-Schutzmasken herstellen kann, den bitte ich dringend, das in seiner Macht stehende zu tun, sich an der Versorgung der Kliniken und der niedergelassenen Ärzte zu beteiligen."

Wenn die Krankenhäuser ihre Mitarbeiter nicht mehr schützen könnten, dann verlieren diese diejenigen, die für die Versorgung der Patienten unbedingt gebraucht würden. Man würde dann auch das Vertrauen der Mitarbeiter verlieren. Dann seien auch freie Kapazitäten bei den Beatmungsgeräten und Intensivstationen wertlos.

Gaß forderte zudem eine Neuorganisation des Beschaffungswesens für Schutzkleidung. Bund, Länder und Kliniken bemühten sich aktuell parallel um die Beschaffung, was den Markt anheize. Es wäre besser, die Beschaffung in eine Hand zu legen.

April 02, 2020

