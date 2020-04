Hamburg (ots) - In diesen Tagen erlebt Verona Pooth, 51, eine besondere Nähe mit Ehemann Franjo, 50. "Ich habe gemerkt, dass wir als Paar jeden Abend ganz eng zusammen einschlafen", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 15/2020, ab heute im Handel). "Arm in Arm, wie diese kleinen Stoff-Pandabären mit Klettverschluss, die sich nie wieder loslassen. Und das nach 20 Jahren Ehe." In der heimischen Villa in Düsseldorf sei die Familie, zu der zwei Söhne gehören, jetzt rund um die Uhr zusammen. Verona Pooth: "Da muss ich meine drei Männer mal loben. Franjo ist jeden Morgen schon vor mir wach und macht mir immer einen Kaffee, das ist eine total süße Geste. Unser Jüngster Roccolito hat angefangen, mir meine eigene Parfüm-Sammlung zu schenken. Und Diego ist unser neuer Koch."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Kontakt:Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de http://www.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100845521