Karlsruhe (ots) - Die Hochschule für Musik Karlsruhe hat gestern ihre neue Webseite online gestellt. Unter www.hfm-karlsruhe.de (https://www.hfm-karlsruhe.de/) finden sich alle Informationen zur Hochschule, dem Studium und zu den Veranstaltungen, welche auf CampusOne - Schloss Gottesaue durchgeführt werden. Die Zielgruppen sind nationale und internationale Studieninteressierte, aktuell Studierende, Professor*innen, Dozent*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen sowie allgemein am Hochschulleben Interessierte. Darüber hinaus erhalten all diejenigen, die neugierig sind auf die jährlich mehr als 400 Hochschulveranstaltungen, auf kürzestem Wege die für sie relevanten Informationen. Ziel des Webseitenkonzepts ist es, mit möglichst wenigen Klicks zu den wesentlichen Inhalten zu gelangen, unabhängig vom jeweiligen Thema.



Hochschulrektor Prof. Hartmut Höll freut sich über das gelungene Produkt:



"Diese Webseite ist die Visitenkarte der Hochschule für Musik Karlsruhe, sie nimmt eine Schlüsselfunktion in unserer Außendarstellung ein. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die in enger Abstimmung mit der Hamburger Agentur Siteseeing (https://siteseeing.de/) alle Inhalte onlinefähig gemacht haben. Und so freuen wir uns, auf ein perfektes professionelles Ergebnis zu schauen, das unsere eigenen Ansprüche an höchste internationale Qualität und Exzellenz in bester Weise spiegelt."



Die neue Webseite ist in deutsch und englisch abrufbar und barrierefrei gehalten. Sie ist schnell und einfach zu handhaben und besticht durch ihre klare Informationsarchitektur und ihr zeitgemäßes Design. Damit wird sie in ihrer Wahrnehmung und Funktionalität allen Ansprüchen gerecht, die heute an moderne Webseiten gestellt werden.



