Dienstag, 7. April 2020, 20.15 UhrZDFzeitNichts mehr wie früherDie fünf Lehren aus CoronaFilm von Andrea Rudnick, Corinna Wortmann und Olaf GöttigSolidarität, Verzicht und sogar die Einschränkung von Freiheit -durch die Corona-Krise steht die Gesellschaft auf dem Prüfstand.Prominente Experten analysieren die Folgen für Deutschland.Zu Wort kommen unter anderen Altbundespräsident Joachim Gauck,Günther Jauch, Eckart von Hirschhausen, Prof. Harald Lesch sowie dieMedizin-Ethikerin Christiane Woopen. "ZDFzeit" zeigt, welcheAuswirkungen das Virus schon jetzt auf die Gesellschaft hat.Solidaritätsaktionen und Nachbarschaftshilfen sind Ausdruck einesWirgefühls, das bislang oft verborgen blieb. Die Dankbarkeit für dievielen Ärzte und Krankenpfleger, die bis an den Rand der Erschöpfungarbeiten, ist riesengroß. Mitmenschlichkeit zählt plötzlich mehr alsdas Streben nach Erfolg und Wohlstand.Doch es gibt auch die andere Seite der Medaille: Egoismus, der sichin Form von Hamsterkäufen und Corona-Partys ausdrückt. Und in derSocial-Media-Welt kursieren Fake News, die die Angst der Menschen inder Not noch vergrößern. Wie wird sich die Gesellschaft in derCorona-Krise verändern? Rücken wir stärker in der Mitte zusammen?Entdecken wir neue Werte, die unser Zusammenleben in Zukunft prägen?Oder entstehen neue Gräben und soziale Konflikte?"ZDFzeit" analysiert den aktuellen Stand und die Folgen für dasZusammenleben in unserem Land.Sonntag, 12. April 2020, 18.15 UhrMit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause!Das ZDF sendet eine Spezialausgabe des Factual-Formats "Mit 80 Jahrenum die Welt". Moderator Steven Gätjen will wissen, wie es seinenMitreisenden in der aktuellen Lage geht.Für Gisela (81), Ernst (81), Erika (84) und Norbert (83) ging es 2018und 2019 auf die Reise ihres Lebens. Sie entdeckten ferne Länder undfremde Kulturen. Neue Perspektiven wurden eröffnet, Lebensträumeerfüllt. Sogar ein Liebespaar hat sich auf der Reise gefunden.Nun sind die Senioren aufgrund der aktuellen Lage an ihr Zuhausegebunden. Sie gehören jener Altersgruppe an, die besonders durch dasCoronavirus gefährdet ist. Somit leben sie weitestgehend in Isolationund müssen große Einschränkungen hinnehmen. Besuche der Kinder undEnkel, Chor oder Sporttermine, Reisen und Ausflüge - all die Dinge,die das Leben im Alter lebenswert machen, können nicht mehr oder nurnoch sehr eingeschränkt stattfinden.Moderator Steven Gätjen erkundigt sich per Videoschalte, wie esseinen ehemaligen Mitreisenden seit der Reise ergangen ist und wiesie mit der aktuellen Situation umgehen. Wie hat sich ihr Alltagverändert? Wie erleben sie als "Hochrisiko-Gruppe" die Gesellschaftum sich herum? Wie halten sie Kontakt zu ihren Liebsten? Und waskönnen sie anderen mit ihrer großen Lebenserfahrung mit auf den Weggeben?Die 80-Jährigen haben in ihrem Leben schwere Zeiten durchlebt: Krieg,Armut, den Tod des Partners oder gar des eigenen Kindes. IhrenLebensmut und Humor haben sie dennoch nie verloren. Und auch indieser Krise strahlen sie Optimismus und Zuversicht aus.