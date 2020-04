BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen im Bundestag haben CDU und CSU angesichts der Notstandsregierung in Ungarn aufgefordert, ihr Verhältnis zum dortigen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu überdenken. Seine Fidesz-Partei gehört im Europaparlament über die Europäische Volkspartei (EVP) "immer noch zur Parteienfamilie der Konservativen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im ARD-Morgenmagazin. "Diese Frage muss sich jedenfalls auch die Union in Deutschland stellen, ob das so bleiben soll."

Ein Ausschlussverfahren gegen Fidesz hatte unter anderem EVP-Chef Donald Tusk gefordert. Deutschland und zwölf weitere EU-Staaten warnten unterdessen, dass gewisse Corona-Notmaßnahmen gegen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundwerte verstoßen könnten. Die entsprechende Erklärung, die das niederländische Außenministerium am Montag im Namen der 13 Länder veröffentlicht hatte, bezieht sich auf Ungarn, ohne das Land namentlich zu nennen.

Göring-Eckardt betonte, die EU müsse mit Blick auf die Lage in Ungarn oder Polen weiterhin auf das Einhalten der Verträge bestehen. Das sei für die demokratische Opposition in diesen Mitgliedsstaaten "eminent wichtig".

Mit Blick auf das am heutigen Donnerstag anstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg zur Flüchtlingskrise 2015 erwartet Göring-Eckardt, dass Polen, Tschechien und Ungarn Asylbewerber aufnehmen müssen. "Das ist im europäischen Verbund ja beschlossen worden." Sie erwarte aber nicht, dass die Länder dies dann auch tun würden. Die Grünen-Politikerin hält es für "wahrscheinlich", dass Europa bei Flüchtlingsfrage "eine Art Koalition der Willigen bilden" werde. Wenn einige Länder Menschen aufnehmen, müssten andere, die sich weigerten, "finanziell dafür einstehen".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.