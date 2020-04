BERLIN (Dow Jones)--Die Eon-Tochter Innogy will Windparks vor der Küste Taiwans errichten. Dazu ist das Energieunternehmen nach eigenen Angaben eine strategische Partnerschaft mit der Asia Cement Corporation eingegangen. Sie wollen das große Offshore-Windprojekt "Chu Feng" weiterentwickeln, das derzeit für die nächste Auktionsrunde zur Vergabe von Netzanschlusskapazitäten vorbereitet wird.

Der Windpark hat eine geplante installierte Leistung von bis zu 448 Megawatt und soll vor der windreichen Nordwestküste Taiwans in der Nähe der Stadt Hsinchu gebaut werden. Die dortige Regierung plane, "den Anteil der Offshore-Windenergie an der Stromerzeugung in Taiwan deutlich zu steigern", erklärte der zuständige Offshore-Vize Sven Utermöhlen das Innogy-Geschäft. Das Unternehmen hatte bereits 2018 ein Büro in Taipeh eröffnet.

