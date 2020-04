BERLIN (Dow Jones)--Mehr als eine Million Anträge auf Soforthilfe der Bundesregierung sind bislang von Selbständigen und Kleinunternehmen eingereicht worden. Das berichtet die Bild-Zeitung mit Verweis auf eine Umfrage unter den Bundesländern. Danach gingen bei den zuständigen Stellen bislang mindestens 1,10 Millionen Anträge auf Soforthilfe. 1,8 Milliarden Euro wurden bereits zur Zahlung angewiesen.

Berlin zahlte bisher mit 1,4 Milliarden Euro am meisten Geld aus. Bayern überwies kleinen Unternehmern 275,6 Millionen Euro. In Hessen wurden 51,4 Millionen Euro bewilligt, in Baden-Württemberg 26,5 Millionen Euro. Sachsen zahlte 13,5 Millionen Euro aus, das meiste davon ging an Restaurants, Friseur- und Kosmetiksalons sowie Unternehmensberatungen, das wenigste an Handwerker.

In mehreren Bundesländern waren die Server der zuständigen Stellen zeitweise derart überlastet, dass Anträge gar nicht oder erst verspätet eingereicht werden konnten. So auch in Hamburg, dort wurden bisher erst 500.000 Euro zur Zahlung angewiesen.

