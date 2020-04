Die drei großen US-Indizes der Wall Street haben gestern alle über 4% an Wert verloren. Der Arbeitsmarktdienstleister ADP berichtete gestern, dass die Beschäftigung in den US-Firmen im März zum ersten Mal seit 2017 zurückgegangen sei, wobei der Rückgang mit 27 Tsd. geringer ausfiel als erwartet (-150 Tsd.). Es wurden allerdings nur die Daten bis zum 12. März berücksichtigt. Der tatsächliche Stellenabbau könnte deutlich größer sein, wie die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Millionenhöhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...