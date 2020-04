Baden-Baden (ots) - In der Geburtstagsausgabe der großen SWR Samstagabendshow am 4. April präsentiert Guido Cantz die Highlights aus 40 Jahren versteckter Kamera.Ob der legendäre Eisautomat, der Fahrstuhl des Schreckens oder der Kiosk am Matterhorn: "Verstehen Sie Spaß?" ist Kult. Am 4. April feiert die traditionsreiche SWR Show ihren runden 40. Geburtstag. Gastgeber Guido Cantz nimmt die Zuschauer in der Live-Jubiläumsausgabe mit auf eine höchst unterhaltsame Zeitreise durch die verschiedenen "Verstehen Sie Spaß?"-Epochen - und spricht mit ehemaligen Moderatoren sowie prominenten Gäste, die entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst aufs Korn genommen wurden. Die Gäste werden jeweils per Video von ihrem Zuhause aus dazugeschaltet oder sind live im Studio. Das Erste, ORF und SRF übertragen die große Samstagabendshow des SWR am 4. April ab 20:15 Uhr live.Ein Stück Fernsehgeschichte"Verstehen Sie Spaß?" ist zweifellos ein Stück Fernsehgeschichte - und weil das so ist, lassen Gastgeber Guido Cantz und seine prominenten Gäste in der Jubiläumsausgabe die vergangenen vier Jahrzehnte Revue passieren. Die ehemalige Moderatorin Paola Felix, deren Mann Kurt Felix den Show-Klassiker erfand und damit die Ära der versteckten Kamera einläutete, ist ebenso zu sehen und wird live zugeschaltet wie Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey und Frank Elstner, die nach der Ära Felix durch die Sendung führten, sowie Karl Dall, der als Lockvogel und Filmvorführer im Einsatz war. Gemeinsam werfen sie mit weiteren Gästen wie der Bergsteigerlegende Reinhold Messner und den "Tatort"-Kommissaren Jan Josef Liefers und Axel Prahl von zu Hause aus einen Blick in die 40-jährige Geschichte von "Verstehen Sie Spaß?" und erinnern sich an die lustigsten, skurrilsten und emotionalsten Momente - und natürlich dürfen dabei die Spaßfilmklassiker nicht fehlen. Darüber hinaus werden zwei weitere Gäste live im Studio dabei sein: der Comedian Bülent Ceylan sowie TV-Moderator und Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen. Des Weiteren stehen aber auch Highlight-Clips auf dem Programm, die anlässlich der Geburtstagsausgabe neu gedreht wurden.Live-Voting: TV-Publikum wählt den besten Film aller ZeitenViele Filme mit der versteckten Kamera genießen absoluten Kultstatus: Der Kiosk direkt am Matterhorn, in dem Touristen Souvenirs, Snacks und Zeitungen verkauft werden und der für Reinhold Messner der absolute Gipfel ist! Oder das Wasserbett, das seinem Namen alle Ehre macht und sich für die Testlieger als ziemlich nasse Angelegenheit entpuppt. Ein Wiedersehen gibt es auch mit "Kurti", der beliebten Lockvogelpuppe aus dem TV-Automaten, der ahnungslose Passanten in den Wahnsinn treibt. Guido Cantz, der die Sendung seit genau zehn Jahren moderiert, zeigt all diese Highlight-Filme - mit und ohne prominente Beteiligung - in der Jubiläumssendung. Die Qual der Wahl haben am Ende die TV-Zuschauer: Sie bestimmen per Voting den "Verstehen Sie Spaß?"-All-Time-Favoriten.Zu sehen sind alle Filme auch im "Verstehen Sie Spaß?"-Youtube-Kanal, der vor zehn Jahren an den Start ging, und somit ebenfalls runden Geburtstag feiert.40 Jahre "Verstehen Sie Spaß?" - Die große GeburtstagsshowSamstag, 4. April 2020, 20.15 Uhr im Ersten, ORF und SRFProduktion: Kimmig Entertainment im Auftrag des SWR für das ErstePressedossier mit weiteren Infos zur Jubiläumssendung und Fotos zum Download unter: http://swr.li/40-jahre-verstehen-sie-spassIn der ARD-Mediathek ab Ausstrahlung 30 Tage verfügbarFotos auf www.ard-foto.de (http://www.ard-foto.de)Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DAZUSAMMENHALTENPressekontakt:Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4562674