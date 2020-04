Die Coronavirus-Pandemie nimmt immer größere Ausmaße an, schränkt Bürger ein, ruiniert Teile der Wirtschaft. Bekommt die Regierung die Lage in den Griff? Im Bundesinnenministerium gärt dieser Tage ein Plan, der dazu dient, uns Angst zu machen. Unbeantwortet bleibt die Frage, wann dieser Hammertanz endlich zu Ende ist.Bekommt die Regierung die Lage in den Griff? Im Bundesinnenministerium gärt dieser Tage ein Plan: Die bisherige Methode "Wir testen, um die Lage zu bestätigen" soll abgelöst werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...