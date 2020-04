LUXEMBURG (dpa-AFX) - Im Euroraum sind die Produzentenpreise im Februar deutlich gefallen. Wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Erzeugerpreise 1,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Analysten hatten nur mit einem Rückgang von im Mittel 0,8 Prozent gerechnet, nachdem die Preise im Vormonat um 0,7 Prozent gefallen waren. Im Monatsvergleich sanken die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, im Februar um 0,6 Prozent.



Deutliche Preisabschläge gab es im Februar bei Energie, die 6,5 Prozent günstiger war als ein Jahr zuvor. Auch Vorleistungsgüter, die in den Produktionsprozess einfließen, kosteten weniger. Teurer waren dagegen Kapital- und Verbrauchsgüter. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.



Im Februar waren die meisten der aktuell ergriffenen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Verbreitung noch nicht in Kraft. Entsprechend sind die wirtschaftlichen Folgen frühestens in den Zahlen für März zu erwarten./bgf/jkr/jha/