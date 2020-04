Dr. Greger & Collegen: Betriebsschließungen und Versicherungsschutz in Zeiten der CoronakriseDGAP-News: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache Dr. Greger & Collegen: Betriebsschließungen und Versicherungsschutz in Zeiten der Coronakrise02.04.2020 / 12:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Betriebsschließungen und Versicherungsschutz in Zeiten der Coronakrise"Unternehmen, gleich ob Klein-, mittelständische oder Großunternehmen, haben mit wirtschaftlich turbulenten Zeiten zu kämpfen. Die derzeitige Coronakrise verlangt ihnen viel ab, da gerade viele nicht als "systemrelevant" beurteilte Unternehmen ihren Betrieb schließen mussten. Dies hat weitreichende finanzielle Folgen für die betroffenen Unternehmer. Zwar hat der Bund umfassende "Hilfspakete" geschnürt, jedoch können und werden diese die finanziellen Verluste wohl nicht vollständig auffangen", so Rechtsanwalt und Fachanwalt Dr. Stephan Greger.Welche weiteren Möglichkeiten stehen Unternehmern zur Verfügung?"Viele Unternehmer kennen die Situation, dass diesen bei der Betriebseröffnung von ihrem Versicherungsvermittler eine Vielzahl von Versicherungen vorgeschlagen und empfohlen wurden. Dies kann nunmehr ein großer Vorteil sein", so Rechtsanwalt und Fachanwalt Dr. Greger weiter.Gerade die sog. Betriebsunterbrechungsversicherung und die Betriebsschließungsversicherung, können die derzeitigen finanziellen Einbußen für die Unternehmer möglicherweise weiter abfedern und entsprechende Erstattungsleistungen erbringen.Wie sollten sich Unternehmer nun verhalten?Die Kanzlei Dr. Greger & Collegen, die bereits zahlreiche Betriebe und Gewerbetreibende aus nahezu allen Branchen langjährig betreut, bietet den von Betriebsschließungen betroffenen Unternehmen an, ihre Versicherungsverträge auf eine mögliche Erstattungsleistung durch die Betriebsunterbrechungsversicherung bzw. die Betriebsschließungsversicherung im Rahmen eines QUICKCHECKS zu überprüfen.Übersenden Sie per E-Mail Ihren zu überprüfenden vollständigen Versicherungsvertrag (inkl. Versicherungsbedingungen) und Sie erhalten zeitnah eine Einschätzung spezialisierter Rechtsanwälte.Eine schnelle Kontaktaufnahme mit den Experten der Kanzlei Dr. Greger & Collegen ist über die folgende E-Mailadresse möglich:QUICKCHECK@dr-greger.deKontakt:Rechtsanwälte Dr. Greger & CollegenStandort München: Prinzregentenstraße 54 80538 München Tel.: 089 / 237 08 480 Fax: 089 / 237 08 4811Standort Regensburg: Dr.-Leo-Ritter-Str. 7 93049 Regensburg Tel.: 0941 / 630 99 60 Fax: 0941 / 630 99 620Web: www.dr-greger.de02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1013815 02.04.2020