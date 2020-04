Wien (APA-ots) -* Shop-Mitarbeiter unterstützen Kundenservice. * Kurzarbeit bei Drei vorerst kein Thema. * Drei CEO: "Österreich braucht uns. Daher brauchen wir auch jeden Mitarbeiter." * 70% der Kundenservice-Mitarbeiter bereits im Homeoffice.Aufgrund der hohen Nachfrage stockt Drei seine Teams im Kundenservice auf. Jene Mitarbeiter, deren Shops bereits geschlossen wurden oder die durch das Corona-Virus einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind, werden jetzt in Unternehmensbereichen eingesetzt, in denen sie dringend gebraucht werden. Ein Großteil der Drei Shops bleibt auch weiterhin für Kunden geöffnet. Kurzarbeit ist bei Drei vorerst kein Thema.Drei CEO Jan Trionow: "Als Betreiber kritischer Infrastruktur haben wir die Verantwortung, unseren Betrieb und Kundenservice voll aufrecht zu erhalten. Österreich braucht uns jetzt, um in Verbindung zu bleiben. Daher brauchen wir auch jeden unserer Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, alle Mitarbeiter weiterhin und solange wie möglich in Beschäftigung zu halten." Die elektronischen Kundenanfragen sind zuletzt deutlich gestiegen. Die Nachfrage im Drei Webshop hat sich beinahe verdreifacht. Für Klein- und Mittelbetriebe hat Drei im Rahmen der Initiative "Digital Team Österreich" 1.000 Pakete mit gratis Router inklusive einer Drei Wertkarte und drei Monaten gratis Internet zur Verfügung gestellt.Zwtl.: Shop-Mitarbeiter als Unterstützung im Kundenservice.Mitarbeiter, deren Shops geschlossen wurden, unterstützen ab sofort im Homeoffice die Drei Kunden-Hotline. "Wir haben unsere Shop-Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet. So können sie von zuhause die Telefon-Hotline mitbetreuen. Mit ihrer Expertise steigt die Servicequalität und unsere Kunden erhalten schnelle und professionelle Hilfe. Für unsere Kunden und Mitarbeiter ist das ein Win-Win-Situation", betont Trionow.Seit 12. März sind alle Mitarbeiter der Drei Zentrale und der Regionalbüros im Homeoffice tätig. Dank der raschen Umstellung und der großartigen Leistung des IT Teams arbeiten mittlerweile auch 70% der Kundenservice-Mitarbeiter von zuhause. Alle Mitarbeiter, die noch nicht im Homeoffice tätig sind, arbeiten unter hohen Sicherheits- und Hygienebestimmungen und werden nach und nach für das Arbeiten von zuhause ausgerüstet. Drei Shops, die weiterhin geöffnet bleiben, werden seit vergangener Woche mit Plexiglas-Scheiben ausgestattet. In den kommenden Tagen erhalten die Shop-Mitarbeiter auch FFP2-Atemschutzmasken."Unsere Mitarbeiter leisten derzeit Außergewöhnliches, damit unsere Services voll verfügbar bleiben. Wir arbeiten eng mit den Behörden und Fachleuten zusammen und unternehmen alles, um das Ansteckungsrisiko für sie so gering wie möglich zu halten", so Trionow.Alle Infos zu den aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter [www.drei.at/shops] (http://www.drei.at/shops)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Drei Kontakt: Ruth Unger Corporate Communications Manager Hutchison Drei Austria GmbH Tel.: +43 (0) 660 660 10544 E-Mail: ruth.unger@drei.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0128 2020-04-02/11:47