Am 29. März 2020 lief mit "Auf Wiedersehen" die letzte Folge der "Lindenstraße" (4,09 Millionen Zuschauer*innen / 13,3 Prozent Marktanteil). Nach dem großen Finale zeigt das WDR Fernsehen in der Nacht vom 3. auf den 4. April 2020 von 0:30 Uhr bis 7 Uhr insgesamt 13 Kult-Folgen der "Lindenstraße". Zudem wiederholt der WDR am 3. April 2020 um 20.15 Uhr die Dokumentation "Bye bye Lindenstraße". Die WDR-Dokumentation blickt auf über drei Jahrzehnte der Kultserie zurück und mischt zeithistorisches Archivmaterial aus "Tagesschau" u.a. mit Ausschnitten aus der "Lindenstraße". Aktuelle und ehemalige Darsteller*innen kommen zu Wort und erzählen, wie die "Lindenstraße" ihr Leben geprägt hat.Die Kultnacht im WDR Fernsehen beginnt mit "Erklärungen" (1992), derFolge, in der Jo Zenker (Til Schweiger) seiner Stiefmutter Gabi seineLiebe gesteht. Mit dabei ist mit "Auf Grundeis" (1997) auch dieHochzeit von Carsten Flöter (Georg Uecker) und Theo Klages (DavidWilms) sowie mit "Abschied und Ankunft" (2006) der Tod von KultfigurElse Kling (Annemarie Wendel). Mit dabei sind auch die Folge "Falschist genau richtig" (2018), in der die Sorgen und Probleme vonTransgender Sunny Zöllig (Martin Walde) im Mittelpunkt stehen, undder Tod von Hans Beimer (Joachim H. Luger) in "Die Ruhe nach demSturm" (2018) mit der live eingespielten Musik des WDRFunkhausorchesters.Die Wiederholungen der aktuellen "Lindenstraßen"-Folgen werden imARD-Sender ONE unter WDR-Federführung noch bis zum 8. September 2020montags bis freitags um 17.15 Uhr ausgestrahlt, dann ist auch dortdie letzte Folge erreicht.