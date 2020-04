Die SNEC PV Power Expo ist nun wegen der globalen Corona-Pandemie verschoben worden. Die Veranstalter der Messe in Shanghai haben noch keinen neuen Termin benannt.von pv magazine International Die weltgrößte Photovoltaik-Messe und Konferenz, die SNEC PV Power Expo, ist am Donnerstagsmorgen aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben worden. Mehr als 2000 Aussteller und 260.000 Besucher wurden für die Messe in Shanghai, die in weniger als zwei Monaten stattfinden sollte, erwartet. Seit Anfang der Woche kursierten Gerüchte, dass das globale Flaggschiff dem Vorbild zahlreicher anderen Branchenevents ...

Den vollständigen Artikel lesen ...