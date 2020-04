FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morgan Stanley von 51 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Alles in allem habe er eine vorsichtige Haltung zu den großen US-Geldhäusern, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngste Kurserholung der Branche dürfte wohl keinen Bestand haben. Die konjunkturelle Schwäche dürfte noch im dritten Quartal, möglicherweise sogar das ganze Jahr fortdauern./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 22:09 / GMT



ISIN: US6174464486

