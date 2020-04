Berlin (ots) - Die weltweite Corona-Pandemie stellt internationale Hilfswerke vor große Herausforderungen: Es gibt viele Krisenherde, die Unterstützung bedürfen. Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse hilft dort, wo staatliche Hilfe nicht ankommt oder ergänzt werden muss. "Dank der großzügigen Unterstützung tausender Spender können wir an mehreren Fronten gleichzeitig helfen", erklärte Vorstand Sylke Busenbender. Mit 100.000 Euro wird das mobile Notfallkrankenhaus in Italien bezuschusst. Seit Mitte März betreibt die internationale Hilfsorganisation in der Nähe von Mailand ein Notfalllazarett, in dem rund um die Uhr schwersterkrankte Corona-Patienten behandelt werden. 50.000 Euro werden für die Lebensmittelversorgung von bedürftigen Familien in einem Projekt in Indien bereitgestellt, das bereits mit Samaritan's Purse zusammenarbeitet.Hilfsorganisation auch im Inland aktivWeitere 45.000 Euro gehen an Organisationen in Deutschland und Österreich, darunter das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk Arche sowie die Diakonie Österreich. Mit dem Geld werden Kinder aus sozial schwachen Familien sowie Obdachlose mit Lebensmittel- und Hygienepaketen versorgt. "Wir tun alles dafür, dass die Menschen, die uns anvertraut sind, gut versorgt sind, und lassen in Tagen der Krise niemanden allein", betonte die Direktorin der Diakonie Österreich, Katharina Moser. "Zum Beispiel versorgen wir obdachlose Menschen mit warmen Mahlzeiten oder unterstützen armutsbetroffene Familien." Durch Hamsterkäufe, Schließung von Schulen und Essensausgaben und dem Wegfall von Lebensmittelspenden ist der Bedarf nach Unterstützung sehr hoch. "Wir werden die Entwicklung weiterverfolgen und im Rahmen unserer Möglichkeiten dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird", stellte Samaritan's Purse-Vorstand Sylke Busenbender klar. Neben der Corona-Inlandshilfe und dem Notfallkrankenhaus in Italien hat Samaritan's Purse auch in New York ein weiteres Feldlazarett errichtet. Im Central Park werden nun Corona-Patienten behandelt. Mehr Informationen über die aktuellen Hilfsmaßnahmen unter www.die-samariter.org. (http://www.die-samariter.org.)Über Samaritan's Purse e. V.Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen - insbesondere an Orten, an denen nur wenig andere arbeiten. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Chris Weeks geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Sandra Jakobpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56021/4562984