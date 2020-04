Mainz (ots) -Woche 15/20Sonntag, 05.04.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Ein starkes TeamGeplatzte Träume(vom 26.3.2016)Verena Berthold Maja MaranowOtto Garber Florian MartensReddemann Arnfried LercheBen Kolberg Kai LentrodtSputnik Jaecki SchwarzDr. Kneissler Robert SeethalerJohanna Harbach Johanna GastdorfKai Seifert Matthias KoeberlinTanja Seifert Isabell Gerschkeund andereMusik: Dirk LeupolzKamera: Gerhard SchirloBuch: Timo BerndtRegie: Florian KernDeutschland 201521.45 Chaos-Queens: Lügen, die von Herzen kommenNach Motiven des gleichnamigen Romans von Kerstin Gier(ZDF 25.2.2018)Hanna Rübenstrunk Anna KönigAdam Birnbaum Tim BergmannKeilash Katharina SchubertPhilipp Tom GronauCarla Katharina SchlothauerToni Mira BartuschekVivi Leonie RainerHelena Janina FautzCosma Haferkamp Alexandra von SchwerinMarianne Anna Bögerund andereSchnitt: Guido KrajewskiMusik: Eike Hosenfeld, Moritz DenisKamera: Markus HausenDrehbuch: Stefan KuhlmannRegie: Imogen KimmelDeutschland 2018(Die Sendungen "Angst - Der Feind in meinem Haus" und "Der 7. Tag"entfallen. Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 08.04.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 WilsbergTod auf Rezept(Text und weitere Angaben s. 14.4.2020)21.45 WilsbergMiss-Wahl(vom 24.11.2010)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlex Ina Paule KlinkAnna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyRebecca Vijessna FerkicMargo Katja Rosinund andereMusik: Fabian RömerKamera: Volker TittelBuch: Stefan RogallRegie: Walter WeberDeutschland 2006("Wilsberg: Interne Affären" verschiebt sich auf Mittwoch,06.05.2020. "Ein starkes Team: Knastelse" verschiebt sich aufSonntag, 19.04.2020. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 16/20Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderungen beachten:23.05 WilsbergMiss-Wahl(vom 24.11.2010)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlex Ina Paule KlinkAnna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyRebecca Vijessna FerkicMargo Katja Rosinund andereMusik: Fabian RömerKamera: Volker TittelBuch: Stefan RogallRegie: Walter WeberDeutschland 2006("Wilsberg: Tod auf Rezept" wurde auf Dienstag, 08.04.2020vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 0.30 Uhr wie vorgesehen.)Woche 17/20Sonntag, 19.04.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Ein starkes TeamKnastelse(Text und weitere Angaben s. 8.4.2020)21.45 Chaos-Queens: Die Braut sagt leider neinNach Motiven des gleichnamigen Romans von Kerstin Gier(ZDF 9.4.2017)Elisabeth Jensen Adina VetterAlexander Baum Stephan LucaHanna Heinrich Natalia BelitskiSuse Schmidt Nadja BobylevaHorst Walter KreyeMartin Boford Pierre KiwittRose Jensen Johanna GastdorfHilde Baum Angela RoyDirektorin Brettschneider Carmen MolinarDietmar Daniel KraussTanja Breuer Anna Amalie BlomeyerSven Jerry KwartengBruno Oliver BröckerStandesbeamtin Laura Lo ZitoWerbemann Jeremy Mockridgeund andereMusik: Dominik GiesrieglKamera: Peter DöttlingDrehbuch: Sarah PalmaRegie: Vivian NaefeDeutschland 2017(Die Sendungen "Marie Brand und die tödliche Gier" und "Marie Brandund der Charme des Bösen" entfallen. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wievorgesehen.)Dienstag, 21.04.Bitte Programmänderungen beachten:23.10 WilsbergDie Wiedertäufer(vom 1.12.2010)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlex Ina Paule KlinkKommissarin Anna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyPater Gabriel André HennickeMonsignore Katz Walter GontermannTobias Moorwessel Enno HesseWalter Moorwessel Michael MendlMareike Moorwessel Naomi Kraussund andereMusik: Stefan SchulzkiKamera: Thomas EtzoldBuch: Ekkehard ZiedrichRegie: Martin GiesDeutschland 2007("Wilsberg: Das Jubiläum" wird auf Dienstag, 12.05.2020 verschoben.Weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 22.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:20.15 WilsbergDie Wiedertäufer(vom 1.12.2010)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlex Ina Paule KlinkKommissarin Anna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyPater Gabriel André HennickeMonsignore Katz Walter GontermannTobias Moorwessel Enno HesseWalter Moorwessel Michael MendlMareike Moorwessel Naomi Kraussund andereMusik: Stefan SchulzkiKamera: Thomas EtzoldBuch: Ekkehard ZiedrichRegie: Martin GiesDeutschland 200721.45 WilsbergUnter Anklage(vom 8.12.2010)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeAlex Ina Paule KlinkKommissarin Anna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyMaike Lehmann Lale YavasMichael Bach Florian PanznerMarlis Ossiger Karen Böhneund andereMusik: Stefan SchulzkiKamera: Thomas EtzoldBuch: Timo BerndtRegie: Martin GiesDeutschland 200723.10 Presidio("Wilsberg: Das Jubiläum" verschiebt sich auf Mittwoch, 13.05.2020."Ein starkes Team: Tödliche Botschaft" verschiebt sich auf Sonntag,26.04.2020. Weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen.)Woche 18/20Sonntag, 26.04.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Ein starkes TeamTödliche Botschaft(Text und weitere Angaben s. 22.4.2020)21.45 Wir machen durch bis morgen frühKomödie(vom 13.8.2015)Ali Struttmann Fahri YardimMelanie Struttmann Heike MakatschRocky Harkensen Armin RohdeMike Schulz Matthias KoeberlinEmma Schulz Christina HeckeLoretta Simone Katja DanowskiGeorgie Wummer Maximilian SimonischekJan-Ole Behmann Nicholas OfcarekHakan Tütüncü Tristan SeithMusik: Stefan Wulff, Hinrich DageförKamera: Andreas ZickgrafBuch: Daniel Schwarz, Thomas Schwebel, Lars BeckerRegie: Lars Becker(Die Sendungen "Marie Brand und die Nacht der Vergeltung" und "MarieBrand und das mörderische Vergessen" entfallen. Weiterer Ablauf ab23.15 Uhr wie vorgesehen.)Dienstag, 28.04.Bitte Programmänderungen beachten:23.05 WilsbergFilmriss(vom 9.12.2009)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeKommissarin Springer Rita RussekAlex Holtkamp Ina Paule KlinkOverbeck Roland JankowskyMarkus Faber Philipp MoogLehmann Karl KranzkowskiSvetlana Ana StefanovicHeinrich Faber Hubert Mulzerund andereMusik: Marius Felix LangeKamera: Robert BerghoffBuch: Eckehard Ziedrich, Wolfgang GrundmannRegie: Reinhard MünsterDeutschland 2007("Wilsberg: Tod auf Rezept" wurde auf Dienstag, 08.04.2020vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 29.04.Bitte Programmänderungen beachten:21.35 WilsbergFilmriss(vom 9.12.2009)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeKommissarin Springer Rita RussekAlex Holtkamp Ina Paule KlinkOverbeck Roland JankowskyMarkus Faber Philipp MoogLehmann Karl KranzkowskiSvetlana Ana StefanovicHeinrich Faber Hubert MulzerVictor Wladimir Tarasjanzund andereMusik: Marius Felix LangeKamera: Robert BerghoffBuch: Eckehard Ziedrich, Wolfgang GrundmannRegie: Reinhard MünsterDeutschland 2007("Ein starkes Team: Nathalie" wird auf Sonntag, 03.05.2020,verschoben. Weiterer Ablauf ab 23.05 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/20Sonntag, 03.05.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Ein starkes TeamNathalie(Text und weitere Angaben s. 29.4.2020)21.45 Titel folgt("Marie Brand und die letzte Fahrt" und "Marie Brand und die Dame imSpiel" entfallen. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen.)Dienstag, 05.05.Bitte Programmänderungen beachten:23.10 WilsbergRoyal Flush(vom 30.12.2009)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeKommissarin Springer Rita RussekAlex Ina Paule KlinkOverbeck Roland JankowskyThomas Winter Tobias OertelJohanna Maler Fiona CoorsSabine Stetten Olga BrügmannNorbert Hillmann Jürgen RißmannMaik Greber Stephan GrossmannGrabowski Vittorio Alfieriund andereMusik: Marius LangeKamera: Robert BerghoffBuch: Timo BerndtRegie: Reinhard MünsterDeutschland 2007("Wilsberg: Der Mann am Fenster" entfällt. Weiterer Ablauf ab 0.40Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 06.05.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 WilsbergRoyal Flush(vom 30.12.2009)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkki Talkötter Oliver KorittkeKommissarin Springer Rita RussekAlex Ina Paule KlinkOverbeck Roland JankowskyThomas Winter Tobias OertelJohanna Maler Fiona CoorsSabine Stetten Olga BrügmannNorbert Hillmann Jürgen RißmannMaik Greber Stephan GrossmannGrabowski Vittorio Alfieriund andereMusik: Marius LangeKamera: Robert BerghoffBuch: Timo BerndtRegie: Reinhard MünsterDeutschland 200721.40 WilsbergInterne Affären(Text und weitere Angaben s. 8.4.2020)("Wilsberg: Der Mann am Fenster" verschiebt sich auf Mittwoch,13.05.2020. "Ein starkes Team: Vergiftet" verschiebt sich aufSonntag, 10.05.2020. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 20/20Sonntag, 10.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:20.15 Ein starkes TeamVergiftet(Text und weitere Angaben s. 6.5.2020)21.40 300 Worte DeutschKomödie(vom 3.10.2019)Lale Pegah FerydoniDr. Ludwig Sarheimer Christoph Maria HerbstHodscha Cengiz Demirkan Vedat ErincinMarc Rehmann Christoph LetkowskiConnie Nadja UhlKenan Semih YavsanerFatma Beste Bereketund andereSchnitt: Anne FabiniMusik: Michael Kadelbach, Christopher BremusKamera: Kolja BrandtBuch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting, Gabriela Sperl, Züli AladagRegie: Züli AladagDeutschland 201423.15 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 8.5.2020)23.45 Homies(vom 5.5.2020)0.20 Inspector BanksDer unschuldige EngelNach dem Roman "Innocent Graves" von Peter Robinson(vom 23.3.2015)1.50 LewisWer die Toten störtDer Oxford Krimi(vom 29.7.2016)3.20 Inspector BarnabyKöpfen ist auch keine LösungNach Motiven von Caroline Graham(vom 4.1.2014)("Marie Brand und der Sündenfall" und "Marie Brand und der Moment desTodes" entfallen. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen.Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.))Dienstag, 12.05.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 WilsbergDas Jubiläum(Text und weitere Angaben s. 21.4.2020)("Wilsberg: Doktorspiele" verschiebt sich auf Dienstag, 19.05.2020.Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 13.05.Bitte Programmänderungen und beachten:20.15 WilsbergDas Jubiläum(Text und weitere Angaben s. 22.4.2020)21.40 WilsbergDer Mann am Fenster(Text und weitere Angaben s. 6.5.2020)("Wilsberg: Doktorspiele" verschiebt sich auf Mittwoch, 20.05.2020."Ein starkes Team: Treibjagd" verschiebt sich auf Sonntag,17.05.2020. Weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4562996