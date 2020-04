Mainz (ots) -Woche 14/20Freitag, 03.04.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF-HistoryGeheimakte Deutsche EinheitDeutschland 20156.20 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen1997-1999 - Bimbeskanzler und ArschgeweihDeutschland 20187.05 ZDF-HistoryHelmut Kohl - Triumph und TragödieDeutschland 20157.50 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 auslandsjournal spezialCorona global - wie das Virus die Welt verändert8.40 ZDFzoomKatastrophenschutz am LimitWie gut ist Deutschland aufgestellt?Deutschland 20209.10 Leschs KosmosCorona: Was sagt die WissenschaftDeutschland 20209.55 Treffpunkt KioskFußball, Frust, ErsatzfamilieDeutschland 202010.40 Treffpunkt KioskKippen, Kumpel, KohleausstiegDeutschland 202011.25 Treffpunkt KioskVon Traumjobs und Überlebenskampf!Deutschland 202012.10 Treffpunkt KioskVon Minijobs und AltersarmutDeutschland 202012.55 ZDF.reportageDie Jahrmarkt-ProfisZwischen Zuckerwatte und RiesenradDeutschland 2019"ZDF-History: Deutschland - Deine Werbung" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Komplizen des Bösen1935-1939: Scheinwelt auf dem BerghofDeutschland 201722.25 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 201723.10 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 201723.50 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Komplizen des Bösen1944-1945: Verbrannte ErdeDeutschland 20171.50 Komplizen des Bösen1945: Das EndeDeutschland 20172.35 Schindlers Liste - Eine wahre GeschichteDeutschland 20063.20 ZDF-HistoryEin deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des HolocaustDeutschland 20194.00 Frontal 21-DokumentationDie letzten Zeugen von AuschwitzMahner der ZukunftDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20Samstag, 11.04.Bitte Programmänderung beachten:5.00 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire" entfällt( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 13.04.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 2018"Warum wir hassen: Völkermord" entfällt( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderungen beachten:17.00 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008"ZDF-History: Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben"entfällt( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 16.04.Bitte Programmänderung beachten:18.45 Leschs KosmosDie Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft?Deutschland 2018"Geniale Rivalen: Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss" entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 17.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:17.30 Frontal 21-DokumentationTodesflug MH17 - Den Tätern auf der SpurDeutschland 2019"Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand" entfällt18.15 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 201919.45 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 2019"Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten" um 19.30 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4563042