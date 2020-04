Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Wir setzen Dinge in Sachen Klimaschutz um, die vor der Corona-Krise noch völlig undenkbar gewesen wären, so Nina Lagron, Head of Large Cap Equities bei La Française Asset Management und Fondsmanagerin des La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (ISIN LU1744646933/ WKN A2N4AF, R C EUR; ISIN LU1523323605/ WKN A2JHZA, I C EUR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...