NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen nach US-Absatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Covid-19-Krise habe im März ihre Spuren hinterlassen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Fahrzeugverkäufe seien insgesamt auf das niedrigste Niveau seit Juni 2010 gesunken. Die Absatzschwäche dürfte sich im April und möglicherweise auch in den Monaten danach fortsetzen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 10:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

