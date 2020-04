BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise sollen Arbeitgeber den Entschädigungsantrag für Mitarbeiter in Quarantäne künftig nicht mehr mit der Post schicken müssen. Ab Ende April solle ein "nutzerfreundlicher Online-Antrag" möglich sein, erklärte das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin.



Wer zum Beispiel nach der Reise in ein Risikogebiet, nach Kontakt mit einem Erkrankten oder weil er selbst infiziert ist in Quarantäne muss und nicht arbeiten kann, bekommt eine Entschädigung. Diese müssen nach dem Infektionsschutzgesetz die Betriebe für bis zu sechs Wochen vorstrecken. Sie können sich das Geld aber von den Behörden erstatten lassen.



"Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ist", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Wir digitalisieren jetzt mit Hochdruck zunächst die Leistungsanträge, die für die Menschen und die Unternehmen in dieser Krise wichtig und existenzsichernd sind." Bis Ende Januar soll es für den Erstattungsantrag laut Innenministerium eine Minimalvariante geben, die in allen Ländern eingesetzt werden kann. Danach wolle man prüfen, welche anderen Verwaltungsleistungen wegen der Corona-Krise besonders nachgefragt werden und noch nicht nutzerfreundlich online angeboten werden./hrz/DP/jha