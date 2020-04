Berlin (ots) - Contactlinsen stellen für viele Menschen einen wichtigen Teil ihres Lebens dar und sind für einige sogar Voraussetzung für die Ausübung ihrer täglichen Arbeit.Aufgrund der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie setzen sich die Medien auch mit dem Gebrauch von Contactlinsen auseinander. Dabei spielt die Frage eine Rolle, ob bei der Handhabung von Contactlinsen das Berühren des Gesichtes und insbesondere der Augen ein mögliches Risiko für die Übertragung des Virus darstellt. Hier ist es wie in vielen Bereichen des Lebens wichtig, zwischen wissenschaftlichen Fakten und publizistischer Panikmache zu unterscheiden.Zu diesem Zweck hier ein Überblick über den Stand der Forschung (30.03.2020): Eine Studie fand Virus-RNA im Tränenfilm bei einem von dreißig infizierten Patienten[i]. Der im Tränenfilm positiv getestete Patient hatte neben dem Corona-Virus SARS-CoV-2 eine Bindehautentzündung. In einer weiteren Studie wurden 17 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten von Tag 3 bis Tag 20 nach der Infektion überwacht. Bei keinem konnte das Corona-Virus in den Tränen nachgewiesen werden[ii]. Die Autoren beider Studien stimmen darin überein, dass die Tränenflüssigkeit von Infizierten kein sehr wahrscheinlicher Übertragungsweg für das Corona-Virus ist, dass jedoch weitere Studien mit einer höheren Anzahl von Probanden notwendig sind, um dies zu bestätigen.Auch wenn eine Infektion über den Tränenfilm unwahrscheinlich ist, bleibt die Gefahr durch Husten, Tröpfchen- und Schmierinfektion (Speichel, Hände) weiterhin für Sie und Ihre Mitmenschen gegeben. Wichtig in der jetzigen Situation ist, dass alle versuchen müssen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist sicheres Contactlinsentragen weiterhin möglich. Grundvoraussetzung für ein sicheres Contactlinsentragen und das Vermeiden von Komplikationen, ist die strikte Einhaltung der persönlichen Hygiene[iii] sowie alle Hygieneregeln des normalen Contactlinsentragens fortlaufend einzuhalten[iv]. Waschen Sie sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife, bevor Sie Ihre eigenen Augen und Contactlinsen oder die einer anderen Person, wie z.B. Ihres Kindes berühren. Als eine Vorsichtsmaßnahme im Rahmen der Corona-Pandemie empfiehlt die VDCO e.V.neben der Handhygiene VOR dem Auf- und Absetzen, zusätzlich eine weitere Handhygiene DANACH, um Ihre Mitmenschen zu schützen. So können Sie den Sehkomfort mit Contactlinsen weiter genießen.An der Notwendigkeit für eine sorgfältige Pflege Ihrer Contactlinsen ändert sich durch die Corona-Pandemie nichts. Halten Sie wie bisher strikt die Pflegevorschriften ein, die Sie von Ihrem Contactlinsen-Spezialisten bekommen haben und nutzen ausschließlich die festgelegten Hygieneprodukte. Dazu gehört eine korrekte und gründliche Contactlinsenreinigung und vollständige Desinfektion von wiederverwendbaren Contactlinsen. Bitte beachten Sie ebenso das tägliche Reinigen Ihres Contactlinsen-Behälters mit der Desinfektionslösung. Vermeiden Sie insbesondere den Kontakt Ihrer Contactlinsen und des Contactlinsen-Behälters mit Wasser (Leitungswasser, Schwimmbad, Whirlpool, uvm.). Dazu ist es wichtig und wie immer notwendig, Austausch-Rhythmen und maximale Tragedauer der Contactlinsen zu befolgen. Tragen Sie Ihre Contactlinsen nicht, wenn Sie krank sind.Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Contactlinsenträger*innen im Vergleich zu Brillenträger*innen ein höheres Risiko für eine Corona-Virusinfektion haben.Bei Fragen oder Unsicherheiten im Umgang mit Ihren Contactlinsen zögern Sie bitte nicht Ihren Contactlinsen-Spezialisten zu kontaktieren oder informieren Sie sich bei der VDCO e.V.!Quellen:[i] Xia J, Tong J, Liu M, Shen Y, Guo D. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. Journal of Medical Virology (2020), DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.25725[ii] Yu Jun IS, Anderson DE, Zheng Kang AE, Wang L-F, Rao P, Young BE, Lye DC, Agrawal R. Assessing; Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients, Ophthalmology (2020), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.03.026[iii] Scholtz, Sibylle; (Hände-)Hygiene und ihre Relevanz für die Kontaktlinsenhygiene, AKTUELLE KONTAKTOLOGIE (2007), Volume 3, Issue 8, 6-10[iv] Wu YTY, Wilcox M, Zhu H, Stapleton F.; Contact lens hygiene compliance and lens case contamination: A review, Contact Lens and Anterior Eye, Volume 38, Issue 5, 307 - 316. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clae.2015.04.007Pressekontakt:VDCO e.V.Antje Brenner und Stephanie MühlbergApostel-Paulus-Straße 1210825 BerlinTel.: 030/78896500www.vdco.deinfo@vdco.deOriginal-Content von: VDCO e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143289/4563122