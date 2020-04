Ludwigshafen (ots) - In der Corona-Krise sollen soziale Kontakte vermieden werden. Auch für Schwangere und junge Eltern ist das sehr belastend, denn sie haben gerade jetzt viele Fragen und Unsicherheiten. Zusätzlich zur bestehenden digitalen Hebammenberatung "Kinderheldin" bietet die BKK Pfalz ihren Versicherten jetzt auch die Möglichkeit, online an Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen teilzunehmen.Die Kurse werden live von erfahrenen Hebammen angeleitet. In Kleingruppen werden die Teilnehmerinnen individuell von einer Hebamme auf die Geburt vorbereitet oder bei der Rückbildung unterstützt. Die Kosten für diese Kurse übernimmt die BKK Pfalz. Die Abrechnung erfolgt direkt mit "Kinderheldin", die Teilnehmerinnen müssen nicht in Vorleistung treten.Darüber hinaus können Versicherte der BKK Pfalz das Hebammenteam von "Kinderheldin" per Chat, Telefon und Videocall kostenfrei um Rat fragen - täglich von 7 bis 22 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.Nähere Informationen zu den Online-Kursen und der digitalen Hebammenberatung gibt's auf: www.bkkpfalz.de/highlights/hebammenberatung (http://www.bkkpfalz.de/highlights/hebammenberatung)Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen rund 170.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/4563135