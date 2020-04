Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA erhöht sich in einer Woche auf 6,6 Millionen. Prognostiziert waren nur 3,1 Millionen. Damit setzt sich der Trend fort - insgesamt summieren sich die Anträge nun auf 10 Millionen in zwei Wochen.Vor den Zahlen deutete sich in den USA noch ein freundlicher Handelsstart an. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Futures auf die US-Indizes drehten deutlich ins Minus. Am Vortag hatte der Dow Jones nach 4,4 Prozent Minus bei 20.943 Zählern geschlossen. ...

