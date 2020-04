Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hat in ihrem Zweitquartal dank der Tendenz der Kunden zur Vorratshaltung wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Pandemie mehr umgesetzt als erwartet. In den drei Monaten bis zum 29. Februar erhöhte sich der Umsatz um 3,7 Prozent auf 35,8 Milliarden US-Dollar, auf wechselkursbereinigter Basis lag das Plus bei 4,1 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit Einnahmen von 35,27 Milliarden Dollar gerechnet.

Wegen höherer Kosten ging allerdings das Betriebsergebnis um 18,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar zurück, das bereinigte Betriebsergebnis sank sowohl auf berichteter als auch auf konstanter Währungsbasis um 12 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie ging um 7,3 Prozent auf 1,52 Dollar zurück, übertraf damit allerdings die Schätzungen der Analysten, die hier mit 6 Cent weniger gerechnet hatten. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft aus Deerfield im US-Bundesstaat Illinois nach Anteilen Dritter 952 Millionen Dollar nach 1,14 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

"In diesen beispiellosen Zeiten globaler Unsicherheit steht die Walgreens Boots Alliance an vorderster Front im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Unsere oberste Priorität ist es, in diesem kritischen Moment des Bedarfs weiterhin wesentliche Dienstleistungen, Produkte und Informationen bereitzustellen", sagte CEO Stefano Pessina. Zum Ausblick auf das Gesamtgeschäftsjahr erklärt der Manager, vor Ausbruch der Pandemie sei man auf dem Weg gewesen, die Ziele beizubehalten, wonach mit einer Stagnation des bereinigten Ergebnisses je Aktie zu konstanten Wechselkursen, bei einer Schwankungsbreite von je drei Prozent, kalkuliert wurde.

Nun sei die finanzielle Entwicklung im zweiten Quartal aber besser ausgefallen als erwartet. Und obwohl die Pandemie angesichts der aktuellen Dynamik ein temporäres Problem sein werde, sieht sich Walgreens Boots Alliance zum gegenwärtigem Zeitpunkt nicht in der Lage, die Auswirkungen auf das Geschäft abzuschätzen. Das Unternehmen will nach weiteren Angaben diese Situation weiterhin genau bewerten und beim kommenden Quartalsbericht weitere Aktualisierungen vornehmen, wenn sowohl die potenziellen positiven als auch die negativen Auswirkungen der Pandemie im Detail bekannt sind.

