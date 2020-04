Mainz (ots) - Woche 14/20Fr., 3.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Was nun, Frau von der Leyen?Fragen an die Präsidentin der EU-Kommission zur Corona-Krisevon Peter Frey und Bettina SchaustenDeutschland 2020 19.45 Bettys Diagnose (VPS 19.25)20.35 Der Alte (VPS 20.15)21.35 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)22.20 heute journal (VPS 22.00)22.50 heute-show (VPS 22.30)23.20 aspekte (VPS 23.00)0.05 heute+ (VPS 23.45)0.20 neoriginal (VPS 0.00)Dunkelstadt 1.10 Monk (VPS 0.45)1.50 Monk (VPS 1.30)2.30 Line of Duty (VPS 2.10)3.30 Line of Duty (VPS 3.10)4.55- Letzte Spur Berlin (VPS 4.35)5.40 ("Deutschland von oben" entfällt.)Woche 15/20Sa., 4.4.Bitte Programmänderung beachten:5.40 zdf.formstark (HD)Deutschland 2020 6.00 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona (VPS 5.35)("Löwenzahn" entfällt.Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.)__________________zu Sa., 4.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Corona-Krise 19.40 Bares für Rares (HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 27.2.2019)Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie " Die Bergretter" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Sa., 11.4. Abgeschnitten (2)Sa., 18.4. Kein Weg zurück (1)Sa., 25.4. Kein Weg zurück (2)Sa., 2.5. Mutterseelenallein (1)Sa., 9.5. Mutterseelenallein (2)Sa., 16.5. Auf der Kippe (1)So., 5.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.15 Berlin direkt (VPS 19.10)19.38 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)19.40 Terra XEine kurze Geschichte über ...(VPS 19.30) 20.25 Herzkino (VPS 20.15)Tonio & Julia - Der perfekte Mann 21.55 heute journal (VPS 21.45)22.25 maybrit illner Corona spezial (VPS 22.13)23.20 ZDF-History (VPS 23.55)0.05 heute Xpress (VPS 0.40)0.10 Inspector Barnaby (VPS 0.35)1.40 Terra X (VPS 2.25)Eine kurze Geschichte über ...(von 19.40 Uhr) 2.25 Terra X (VPS 3.10)Die Welt der Ritter___________________ zu So., 5.4.3.05 ZDF-History (VPS 3.55)(von 23.20 Uhr) 3.50 zdf.formstark (VPS 4.40)(Weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen.)Di., 7.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT)Nichts mehr wie früherDie fünf Lehren aus CoronaFilm von Andrea Rudnick, Corinna Wortmann und Olaf GöttigDeutschland 2020 Mi., 8.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:1.30 ZDFzeit (HD/UT)Nichts mehr wie früherDie fünf Lehren aus CoronaFilm von Andrea Rudnick, Corinna Wortmann und Olaf Göttig(vom Vortag)Deutschland 2020 Woche 16/20Sa., 11.4.7.35 Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription _________________Bitte Programmänderung ab 22.30 Uhr beachten:22.30 heute journal23.00 Katholische Osternachtsfeier (HD/UT)Aus dem Mainzer Dom 0.05 heute Xpress (VPS 0.10)0.10 Filmnacht im ZDF (VPS 0.15)Out of Sight 2.00 The Resident - Ich sehe dich (VPS 2.05)3.25 Deutschland von oben (VPS 3.35)3.50- Die wilden Hühner und die Liebe5.30 ("das aktuelle sportstudio" und " Länderspiegel" entfallen.)So., 12.4.Bitte Ergänzung beachten:18.15 Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause!Woche 20/20So., 10.5.Bitte Programmänderung ab 10.15 Uhr beachten:10.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke12.13 heute Xpress (VPS 11.45)12.15 Auftakt 2020 (VPS 11.50)ZDF-Fernsehgarten (Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4563181