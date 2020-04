(shareribs.com) London 02.04.2020 - Die Ölpreise zeigen am Donnerstag eine deutliche Gegenbewegung. Die Marktteilnehmer spekulieren auf eine Annäherung zwischen Russland und Saudi-Arabien. Die Rohölbestände in den USA stiegen massiv an. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 13,8 Mio. auf 469,2 Mio. Barrel angestiegen. ...

