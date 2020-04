Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will nach den Worten ihres Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans auch angesichts der Corona-Krise eigene Schwerpunkte in der Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner CDU/CSU vor allem über soziale Fragen betonen. "Hier kann keiner allein durch, diese Krise ist eine, die bewältigen wir gemeinsam oder gar nicht", sagte Walter-Borjans. Der Parteivorsitzende betonte aber, "dass es trotzdem auch in dieser Zusammenarbeit richtig ist, dass die Sozialdemokratie ihre Akzente setzt. Es geht nicht um Parteienkonfrontation, aber es geht darum, deutlich zu machen, die soziale Komponente in der Bewältigung der Krise spielt eine große Rolle."

Walter-Borjans zeigte sich aber bei dem Statement, an dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) teilnahm, enttäuscht über das momentane Abschneiden der SPD in den Umfragen trotz eines entschlossenen Regierungshandelns in der Corona-Krise. "Es ist offenbar eine Krux, die man schnell sieht, dass die Führung einer Regierung durch den größeren Partner mehr davon profitiert, wenn eine gute Arbeit geleistet wird", erklärte er.

Die von Ko-Parteichefin Saskia Esken aufgebrachte Forderung nach einer Vermögensabgabe wegen der Corona-Krise nahmen beide Politiker allerdings nicht explizit auf. "Die Sozialdemokratische Partei ist eine Partei, die für Steuergerechtigkeit steht", sagte Scholz auf die Frage nach einer Abgabe für Superreiche. "Das ist immer so." Deutschland habe aber "ein faireres Steuersystem" im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Walter-Borjans erklärte, es zeige "die Funktionsfähigkeit unserer Verfassung, dass wir in der Lage sind, in einer so schwierigen Situation wirklich Mittel zur Verfügung zu stellen in dem Ausmaß, in dem sie gebraucht werden".

Die nach der Krise nötige Konsolidierung dürfe aber nicht zu Lasten von Investitionen und des Sozialstaates gehen. "Die Schritte, wie wir das machen, die müssen wir dann diskutieren", betonte der Parteichef, der die SPD seit Dezember 2019 gemeinsam mit Esken führt. Scholz hingegen hatte damals in einem Mitgliedervotum die Berufung zum Parteichef verpasst.

