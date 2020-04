In der Virus-Krise schnellen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf in der Geschichte des Landes nie dagewesene Höchstwerte. In der vergangenen Woche stellten 6,65 Millionen Amerikaner einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...