Dem schnellsten Sturz in einen Bärenmarkt in der neueren Börsengeschichte folgten in der vergangene Woche an den amerikanischen Börsen hohe Gewinne. Quelle: unsplash.com Im Dow waren es die höchsten Gewinne seit dem Jahr 1938. Und da die Kurse vom Tief aus gesehen um mehr als 20 Prozent stiegen, befindet sich der Markt technisch gesehen sogar schon wieder in einem Bullenmarkt. Den heftigsten Absturz erlebte hingegen der Volatilitätsindex VIX. Er stürzte von in der Spitze 84 Punkten auf 56 Punkte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...