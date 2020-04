Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der Corona-bedingten Restaurantschließungen und erhöhten Nachfrage nach Online-Bestellungen und Lieferdiensten beschleunigt Delivery Hero das Andocken neuer Branchen an die eigene Online-Plattform in den 40 Märkten, in denen der Essensbestell- und -lieferdienst tätig ist. In den vergangenen drei Wochen seien Apotheken, Lebensmittelgeschäfte und Restaurants neu auf den Online-Marktplatz gekommen, insgesamt seien dies 50.000 Restaurants und 1.500 andere Anbieter, teilte der Berliner MDAX-Wert mit. Diese würden auch mit fokussierten Marketingkampagnen unterstützt.

Zudem biete das Unternehmen temporär die kostenlose Lieferung für Kunden in der Nähe der Restaurantpartner an, die meisten Kunden könnten nun kostenlos bestellen, die Lieferung sei in Risikomärkten bargeldlos und kontaktlos. Auch erhöhe Delivery Hero die Häufigkeit der Auszahlungen und verbessere somit die liquiden Mittel bei den Plattform-Partnern. Man arbeite weltweit mit mehr 500.000 Restaurants zusammen, darunter seien viele kleine, unabhängige Unternehmen, die anfällig für schnelle Veränderungen der Kundennachfrage sind.

"Da wir sehen, dass viele kleinere Unternehmen mit leeren Tischen und Geschäften kämpfen, erhöhen wir die Zahlungszyklen zur Verbesserung ihres Cashflows", sagte Pieter-Jan Vandepitte, Delivery-Hero-COO.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.