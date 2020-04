Dramatisch gestiegene Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden zu einem Bremsklotz für den vorbörslich eigentlich noch erholt erwarteten Dow Jones.New York - Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street weiter für Nervosität gesorgt. Dramatisch gestiegene wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden zu einem Bremsklotz für den vorbörslich eigentlich noch erholt erwarteten Dow Jones Industrial. Die Lage am Jobmarkt müsse als "katastrophal" bezeichnet werden...

