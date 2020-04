BERLIN (Dow Jones)--Der Trassenkorridor für den letzten Abschnitt der Stromautobahn Südostlink von Sachsen-Anhalt nach Bayern steht. Die Bundesnetzagentur hat dem entsprechenden Vorschlag des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz zugestimmt, wie die Bonner Behörde mitteilte. Damit kann nun das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Der rund 182 Kilometer lange Abschnitt, der überwiegend als Erdkabel verlegt werden soll, beginnt bei Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und verläuft westlich von Magdeburg entlang der Autobahn A14 nach Süden. Er umgeht Halle (Saale) östlich und folgt der A9 bis kurz vor Eisenberg. Nur in zwei Bereichen von Sachsen-Anhalt kommt laut der Agentur überhaupt noch eine Freileitung für das gesamte Südostlink-Projekt in Betracht.

Die Hochspannungsleitung ist neben Korridor A und Südlink eine von drei Gleichstromverbindungen, die den Windstrom aus Norddeutschland in die Industriezentren des Südens transportieren sollen. 2025 soll die Trasse ans Netz gehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 10:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.