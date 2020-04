BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat Nachbesserungen bei den Corona-Hilfen für kleine und mittelständische Betriebe gefordert. Gerade Unternehmen mit 100 oder 200 Mitarbeitern drohten durch das Förderraster des Bundes zu fallen, erklärte der Verband. "Liquiditätshilfen müssen unbürokratisch und vor allem schnell bereitgestellt werden", forderte der Vorsitzende des Ausschusses Selbständiger Unternehmer im VCI, Henrik Follmann. "Das ist vor allem für kleinere Unternehmen noch nicht gewährleistet".

So müsse die Bundesregierung beim KfW-Sonderprogramm nachbessern und den Prozess vereinfachen. Denkbar sei eine weitergehende Freistellung der Geschäftsbanken hinsichtlich des Kreditrisikos oder eine zeitlich nachgelagerte Bonitätsprüfung, erklärte der Verband. Die Banken und Sparkassen seien in der Pflicht, ihre Kunden zu unterstützen. Auch in der Öffnung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für alle Unternehmen, also auch Mittelständler mit kleineren Beschäftigtenzahlen, sieht der VCI eine Option, Mittel zusätzlich und schnell bereitzustellen.

