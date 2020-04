FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die meisten Börsen in Europa haben am Donnerstag im späteren Handelsverlauf den Weg zurück zu weiteren Erholungsgewinnen gefunden. Der Dax übersprang dabei erneut auch den Widerstand bei 9600 Punkten. Desaströse wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA wurden abgeschüttelt. Stattdessen rückten neue Aussagen des US-Präsidenten in den Fokus. Donald Trump hatte gesagt, er erwarte und hoffe, dass Russland und Saudi-Arabien ihre Ölförderung kürzen werden.



Der Dax erholte sich am späteren Nachmittag mit zuletzt 0,79 Prozent auf 9618,34 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte ebenfalls wieder in die Gewinnzone und rückte um 0,77 Prozent auf 2700,83 Punkte vor und auch in Paris und London wiesen die Indizes positive Vorzeichen auf. In den USA legte der Dow Jones Industrial zugleich um 1,8 Prozent zu./ck/he