München (ots) - Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume zwei musikalische Schwergewichte zu Gast: René Kollos Karriere begann mit Schlagerhits wie "Hello, Mary Lou". Einen Namen machte er sich aber als Heldentenor in diversen Wagner-Opern. Mit seinem unverwechselbaren Bass steht der Dresdner Sänger Gunther Emmerlich seit rund 60 Jahren auf der Bühne und sang 2008 sogar in der weltberühmten New Yorker Carnegie Hall. Bei "Wer weiß denn sowas?" treffen sie zu einem stimmgewaltigen Rateduell aufeinander.Seit ihren Anfängen als VIVA-Moderatorin hat sich Heike Makatsch längst zur gefragten Charakterdarstellerin entwickelt. Gerade war die Schauspielerin in der Bestseller-Verfilmung "9 Tage wach" im Fernsehen zu sehen. Zum Wochenauftakt bestreitet sie einen amüsanten Zweikampf mit ihrem Kollegen Ulrich Tukur, dem Autor, Musiker und Wiesbadener "Tatort"-Ermittler Felix Murot.Fabian Hambüchen holte 2016 olympisches Gold am Reck und beendete ein Jahr später seine Karriere als Deutschlands erfolgreichster Turner. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt er am Dienstag gegen den ehemaligen Skirennläufer Markus Wasmeier zum sportlichen Wettstreit im Raten an.Nach vielen erfolgreichen Jahren als Radiosprecher moderiert Simon Beeck seit 2019 die Sat.1-Sendung "Dinner Party - Der Late-Night-Talk", in der er jede Woche einen prominenten Gast empfängt. Am Mittwoch trifft er im Ratestudio auf seine Kollegin Enie van de Meiklokjes, die mit großem Erfolg "Das große Promibacken" moderiert.Mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton treten die stimmgewaltigen Sänger an, um interessante Fragen wie diese richtig zu beantworten:Warum raten Köche davon ab, Öl ins Nudelwasser zu geben?a) Es macht die Nudeln weniger aufnahmefähig für die Soße.b) Die Nudeln werden später und ungleichmäßig gar.c) Es können unerwünschte Bitterstoffe ins Kochwasser gelangen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10. April 2020 imÜberblick:Montag, 6. April - die Schauspieler Heike Makatsch und Ulrich TukurDienstag, 7. April - die Sportler Fabian Hambüchen und MarkusWasmeierMittwoch, 8. April - die Moderatoren Simon Beeck und Enie van deMeiklokjesDonnerstag, 9. April - die Sänger René Kollo und Gunther EmmerlichFreitag, 10. April - Karfreitag "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.