144.000 Euro sollen für das 103-Kilowatt-Projekt in dem lateinamerikanischen Land eingesammelt werden. Das Berliner Start-up legte jüngst einen Garantiefonds auf, um die Zahlungen an die Crowdinvestoren auch während der Corona-Pandemie abzusichern.Auf der Plattform "ecoligo.investments" ist am Donnerstag ein neues Projekt gestartet. Für eine 103-Kilowatt-Anlage für die Universität Santa Lucia in Costa Rica sollen 144.000 Euro von Crowdinvestoren gesammelt werden. Das Investment hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zins liegt bei 5,00 Prozent. Alle Crowdinvestoren, die sich bis zum ...

