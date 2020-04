Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) warnt, dass betrügerische Aktivitäten auf den Finanzmärkten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stark zunehmen. Dabei handelt es sich oftmals um bereits bekannte Betrugsmaschen, die nun angesichts der besonderen Herausforderungen durch die Covid-19-Krise und die damit verbundene Zunahme der Unsicherheit in vielen Lebensbereichen, in neuer Verpackung auftreten. "Bleiben Sie auch in der Krise kritisch," mahnt der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Halten Sie die üblichen Kontrollmechanismen und Vorsichtsmaßnahmen auch in dieser besonders herausfordernden Zeit ein. Gerade jetzt gilt: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist meist auch nicht wahr." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...