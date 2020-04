Die Arbeitslosenquote in den USA könnte am Ende des Jahres 8% erreichen, und es wird einige Zeit dauern, diese Quote wieder zu senken, sagte Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan am Donnerstag gegenüber CNBC. Wichtige Zitate "Die Auswirkungen einer Produktionskürzung auf Öl werden von der Industrie kurzfristig begrüßt. "Selbst bei einem beträchtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...