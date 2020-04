Die Bank of England kündigte am Donnerstag an, dass sie ihr Programm zum Kauf von Unternehmensanleihen um 10 Milliarden GBP auf mindestens 20 Milliarden GBP aufstocken werde. Wichtige Zitate "Die BoE erwartet, dass die Käufe von Unternehmensanleihen deutlich schneller als im Jahr 2016 erfolgen werden. "Die BoE wird ab 7. April Reverse-Auktionen durchführen." ...

