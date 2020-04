Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einer Achterbahnfahrt den Donnerstagshandel mit einem klaren Plus abgeschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einer Achterbahnfahrt den Donnerstagshandel mit einem klaren Plus abgeschlossen. Vor allem eine festere Wall Street sorgte am Nachmittag für Rückenwind. Hintergrund waren Hoffnungen auf Förderkürzungen für Erdöl durch Saudi Arabien und Russland und entsprechend eine Stabilisierung beim Ölpreis. Am frühen Nachmittag waren die Märkte allerdings...

